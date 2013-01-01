Гримм. Сезон 3. Серия 7
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Гримм (сериал, 2013) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

9.52013, Grimm
Фэнтези, Мистические18+

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Сюжет

Детективный фэнтези-сериал от создателей «Баффи». Предчувствуя скорую смерть, тетушка Мари рассказывает своему племяннику Нику семейную тайну. Так портлендский полицейский узнает, что является потомком охотников на нечисть Гриммов, и пришло его время бороться с потусторонним злом.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гримм»