Команда благородных аферистов воссоединяется, чтобы восстановить справедливость в мире, где правят мошенники. Сериал «Грабь награбленное: Искупление» — продолжение детектива о том, что в борьбе за доброе дело все средства хороши.



Со смерти Нейтана Форда прошел год, а его команда усердно расширяет влияние, открывая филиалы его «консалтинговой» фирмы по всему миру. Эллиот, Хардисон и Паркер переживают за бывшую коллегу Софи, которая не отвечает на звонки, и предлагают ей поучаствовать в афере, чтобы вновь почувствовать вкус к жизни и понять, не растеряли ли они хватку на менеджерской работе. На запланированном ограблении Музея изящных искусств Бостона команда встречает Гарри Уилсона — адвоката, который хочет искупить годы работы на коварного миллиардера. Поняв, что их цели совпадают, команда принимает Уилсона в свои ряды и с новыми силами пускается в головокружительные приключения.



Чтобы наблюдать за их похождениями, смотрите сериал «Грабь награбленное: Искупление» в подписке Amediateka на Wink.

