Грабь награбленное: Искупление. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Грабь награбленное: Искупление
1-й сезон
8-я серия
7.92021, Грабь награбленное: Искупление. Сезон 1. Серия 8
Триллер, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Грабь награбленное: Искупление (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Команда благородных аферистов воссоединяется, чтобы восстановить справедливость в мире, где правят мошенники. Сериал «Грабь награбленное: Искупление» — продолжение детектива о том, что в борьбе за доброе дело все средства хороши.

Со смерти Нейтана Форда прошел год, а его команда усердно расширяет влияние, открывая филиалы его «консалтинговой» фирмы по всему миру. Эллиот, Хардисон и Паркер переживают за бывшую коллегу Софи, которая не отвечает на звонки, и предлагают ей поучаствовать в афере, чтобы вновь почувствовать вкус к жизни и понять, не растеряли ли они хватку на менеджерской работе. На запланированном ограблении Музея изящных искусств Бостона команда встречает Гарри Уилсона — адвоката, который хочет искупить годы работы на коварного миллиардера. Поняв, что их цели совпадают, команда принимает Уилсона в свои ряды и с новыми силами пускается в головокружительные приключения.

Чтобы наблюдать за их похождениями, смотрите сериал «Грабь награбленное: Искупление» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Грабь награбленное: Искупление»