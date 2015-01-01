Готэм. Сезон 2. Серия 18
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Готэм (сериал, 2015) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн

8.92015, Gotham
Фантастика, Детективы18+

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Сюжет

Детектив Джеймс Гордон приступает к работе в департаменте полиции Готэма. Город потрясает убийство Томаса и Марты Уэйн, влиятельных предпринимателей и филантропов, и Гордон берeтся расследовать это дело. Между тем ему приходится сталкиваться с мафией и опасными злодеями, населяющими Готэм.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb

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