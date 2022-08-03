Готэм. Сезон 1. Серия 4
Готэм
1-й сезон
4-я серия

Готэм (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.92014, Gotham
Фантастика, Детектив18+

О сериале

Детектив Джеймс Гордон приступает к работе в департаменте полиции Готэма. Город потрясает убийство Томаса и Марты Уэйн, влиятельных предпринимателей и филантропов, и Гордон берeтся расследовать это дело. Между тем ему приходится сталкиваться с мафией и опасными злодеями, населяющими Готэм.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb

