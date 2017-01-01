Горы: Жизнь над облаками. Серия 3
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Горы: Жизнь над облаками (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2017, Mountain: Life at the Extreme
Документальные18+

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Сюжет

Этапный документальный сериал BBC, рассказывающий об удивительных животных и необычных людях, проживающих в знаменитых горных странах. Первый эпизод посвящен Скалистым горам, второй — Гималаям, третий — Андам.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

8.1 IMDb