Горы: Жизнь над облаками (сериал, 2017) смотреть онлайн
2017, Mountain: Life at the Extreme 1 сезон
Документальные18+
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Сюжет
Этапный документальный сериал BBC, рассказывающий об удивительных животных и необычных людях, проживающих в знаменитых горных странах. Первый эпизод посвящен Скалистым горам, второй — Гималаям, третий — Андам.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.1 IMDb