Города и люди (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Обязательный к просмотру фильм для всех москвичей и гостей столицы.



Как называется стиль, в котором сегодня строится Москва? Почему вскоре появится «город над городом»? Можно ли в столице перенести дорогу? Что общего у станции метро и бассейна? И кто подарил Москве новую набережную?



В первом выпуске документального сериала «Города и Люди» — Москва глазами Сергея Кузнецова, главного архитектора столицы. Вместе с коллегами — ведущими архитекторами, урбанистами и девелоперами — он показывает невероятную трансформацию, которую за последние годы пережил город.



На примере пяти ключевых объектов — «Зарядье», «ЗИЛАРТ», ГЭС-2, Лужники и ЖК «Бадаевский» — зритель увидит, как заброшенные заводы превратились в кварталы будущего, как Москва начала проектироваться не под машины, а под людей. И как столица шаг за шагом превращается в эмоциональный и технологичный мегаполис — город Эмо-Тех.



Москва не сразу строилась. Но сегодня она — один из мировых центров городской эволюции.





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