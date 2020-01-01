Город шпионов (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

1961 год. Английский шпион Скотт Филдинг отправляется в Берлин с важной миссией — вычислить шпиона среди сотрудников посольства Великобритании, а, возможно, и среди ее союзников. В столице Германии на�растает напряжение, ведь каждый второй здесь — шпион или двойной агент. Один неверный ход может спровоцировать ядерную войну между мировыми державами, чьи войска разделяет лишь воображаемая черта.



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