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Город шпионов
1-й сезон

Город шпионов (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

7.82020, Spy City 6 серий
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

1961 год. Английский шпион Скотт Филдинг отправляется в Берлин с важной миссией — вычислить шпиона среди сотрудников посольства Великобритании, а, возможно, и среди ее союзников. В столице Германии нарастает напряжение, ведь каждый второй здесь — шпион или двойной агент. Один неверный ход может спровоцировать ядерную войну между мировыми державами, чьи войска разделяет лишь воображаемая черта.

Страна
США, Германия
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb