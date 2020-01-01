WinkСер�иалыГород шпионов1-й сезон1-я серия
7.82020, Spy City
Триллеры, Драмы18+
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Город шпионов (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сюжет
1961 год. Английский шпион Скотт Филдинг отправляется в Берлин с важной миссией — вычислить шпиона среди сотрудников посольства Великобритании, а, возможно, и среди ее союзников. В столице Германии на�растает напряжение, ведь каждый второй здесь — шпион или двойной агент. Один неверный ход может спровоцировать ядерную войну между мировыми державами, чьи войска разделяет лишь воображаемая черта.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb