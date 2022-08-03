Голяк (в переводе Гоблина) (сериал, 2020) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
9.42020, Brassic
Комедия, Криминал18+
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О сериале
Не терпится узнать, что случилось с Винни после того, как он инсценировал собственную смерть в финале 1 сезона? Смотрите на Wink 2 сезон сериала «Голяк» с Джозефом Гилганом, в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Подельники не могут нормально функционировать без своего лидера, поэтому они находят способ вытащить Винни из его убежища в сарае. План надежен, как швейцарские часы: ограбить владельцев цирка-шапито, чтобы купить стрип-клуб «Крыса и Тесак» и начать легальный бизнес. Что из этого выйдет, увидите в сериале «Голяк» (2 сезон, Гоблин), который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Криминал
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ДРРежиссёр
Джон
Райт
- ДХРежиссёр
Джон
Хардвик
- ДГАктёр
Джозеф
Гилган
- МКАктриса
Мишель
Кигэн
- РСАктёр
Райан
Сэмпсон
- ДМАктёр
Дэмиен
Молони
- АХАктёр
Аарон
Хеффернан
- ТХАктёр
Том
Хэнсон
- ПТАктёр
Парт
Такерар
- СЭАктёр
Стив
Эветс
- ДХАктриса
Джоанна
Хигсон
- Актриса
Брона
Галлахер
- ДБСценарист
Дэниэл
Блоклхёрст
- ДЛПродюсер
Дэвид
Ливингстоун
- ДБПродюсер
Дэниэл
Блоклхёрст
- ДГПродюсер
Джозеф
Гилган
- АВОператор
Алекс
Вэйтч