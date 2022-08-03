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Голяк (в переводе Гоблина)
2-й сезон

Голяк (в переводе Гоблина) (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

9.42020, Brassic 6 серий
Комедия, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Не терпится узнать, что случилось с Винни после того, как он инсценировал собственную смерть в финале 1 сезона? Смотрите на Wink 2 сезон сериала «Голяк» с Джозефом Гилганом, в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Подельники не могут нормально функционировать без своего лидера, поэтому они находят способ вытащить Винни из его убежища в сарае. План надежен, как швейцарские часы: ограбить владельцев цирка-шапито, чтобы купить стрип-клуб «Крыса и Тесак» и начать легальный бизнес. Что из этого выйдет, увидите в сериале «Голяк» (2 сезон, Гоблин), который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Криминал

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Голяк (в переводе Гоблина)»