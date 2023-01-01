Голяк (в переводе Гоблина) (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Хитовый британский сериал про простых парней с черным юмором и криминальными наклонностями в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В центре сюжета — приключения страдающего биполярным расстройством мелкого мошенника Винни О’Нила (звезда «Отбросов» Джозеф Гилган) и его друзей-по�дельников, для которых не существует никаких тормозов. Самое непыльное поручение, как например кража лошади, банда Винни способна превратить в катастрофу, хаос и веселье. Будьте уверены, с этой шпаной не соскучишься! Чтобы получить сеанс отменных дерзких шуток, включайте сериал «Голяк» в переводе Гоблина на Wink.



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