Голяк (в переводе Гоблина) (сериал, 2019) смотреть онлайн
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Сюжет
Хитовый британский сериал про простых парней с черным юмором и криминальными наклонностями в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В центре сюжета — приключения страдающего биполярным расстройством мелкого мошенника Винни О’Нила (звезда «Отбросов» Джозеф Гилган) и его друзей-по�дельников, для которых не существует никаких тормозов. Самое непыльное поручение, как например кража лошади, банда Винни способна превратить в катастрофу, хаос и веселье. Будьте уверены, с этой шпаной не соскучишься! Чтобы получить сеанс отменных дерзких шуток, включайте сериал «Голяк» в переводе Гоблина на Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКомедии, Криминал, Детективы
Рейтинг
- ДРРежиссёр
Джон
Райт
- ДХРежиссёр
Джон
Хардвик
- ДГАктёр
Джозеф
Гилган
- МКАктриса
Мишель
Кигэн
- РСАктёр
Райан
Сэмпсон
- ДМАктёр
Дэмиен
Молони
- АХАктёр
Аарон
Хеффернан
- ТХАктёр
Том
Хэнсон
- ПТАктёр
Парт
Такерар
- СЭАктёр
Стив
Эветс
- ДХАктриса
Джоанна
Хигсон
- А�ктриса
Брона
Галлахер
- ДБСценарист
Дэниэл
Блоклхёрст
- ДЛПродюсер
Дэвид
Ливингстоун
- ДБПродюсер
Дэниэл
Блоклхёрст
- ДГПродюсер
Джозеф
Гилган
- АВОператор
Алекс
Вэйтч