Голяк (в переводе Гоблина)
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Голяк (в переводе Гоблина)

Голяк (в переводе Гоблина) (сериал, 2019) смотреть онлайн

9.42019, Brassic 2 сезона
Комедии, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Хитовый британский сериал про простых парней с черным юмором и криминальными наклонностями в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В центре сюжета — приключения страдающего биполярным расстройством мелкого мошенника Винни О’Нила (звезда «Отбросов» Джозеф Гилган) и его друзей-подельников, для которых не существует никаких тормозов. Самое непыльное поручение, как например кража лошади, банда Винни способна превратить в катастрофу, хаос и веселье. Будьте уверены, с этой шпаной не соскучишься! Чтобы получить сеанс отменных дерзких шуток, включайте сериал «Голяк» в переводе Гоблина на Wink.

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Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Голяк (в переводе Гоблина)»

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