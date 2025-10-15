Голоса Ленинграда: город, который выстоял (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

12 трогательных и светлых новелл, вдохновленных реальными историями защитников и жителей Ленинграда в тяжелые 1940-е. Сериал «Голоса Ленинграда: город, который выстоял» поведает о героях, не потерявших надежду и выстоявших даже перед лицом ужасных испытаний.



Блокада Ленинграда перевернула жизни множества людей. За плотным кольцом войск нацистской Германии остались простые жители, которые каждый день пытались не отчаиваться и не опускать руки. Маленькой девочке спасла жизнь ее фарфоровая кукла. Бойцы противовоздушной обороны собираются на крыше высотки. На льду Ладожского озера пролегает Дорога жизни, по которой тянется вереница грузовиков. В небе плывут аэростаты, разносящие по округе звуки «Симфонии № 7» Шостаковича. Все это покажет уникальный альманах, сделанный в разных стилях анимации.



