ГИТР (сериал, 2024) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Главный герой Юрий – замечательный учитель, который может найти подход к любому ребёнку. Так во всяком случае считает он сам. Когда его ученик Влад пишет на доске неприятную для него надпись, Юрий Сергеевич, раскрыв, кто виновен, не сдаёт мальчика, а лишь дружески хлопает по плечу. Столкнувшись после с Денисом Ивановичем, его собственным бывшим классным руководителем, Юрий радостно хочет поделиться с ним своими успехами в педагогике. Как должен реагировать по-настоящему мудрый наставник на проступки юных учеников? Можно ли стать лучше, исправив своим ошибки в зрелом возрасте? И что может подтолкнуть к выбору профессии, которая станет делом всей жизни?

