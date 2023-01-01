ГИТР (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Институт кино и телевидения (ГИТР) дает возможность увидеть лучшие короткометражные фильмы, созданные талантливыми студентами. Каждая лента — это отражение свежих идей, оригинального подхода и творческого самовыражения, которыми ГИТР славится на протяжении десятилетий.



Станьте свидетелем рождения нового поколения кинематографистов!



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