ГИТР
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ГИТР
7.62024, ГИТР 1 сезон
Культура18+

ГИТР (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Институт кино и телевидения (ГИТР) дает возможность увидеть лучшие короткометражные фильмы, созданные талантливыми студентами. Каждая лента — это отражение свежих идей, оригинального подхода и творческого самовыражения, которыми ГИТР славится на протяжении десятилетий.

Станьте свидетелем рождения нового поколения кинематографистов!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Культура

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