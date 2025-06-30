Гаражные войны. Сезон 2. Серия 49
Wink
Сериалы
Гаражные войны
2-й сезон
49-я серия
8.82022, Гаражные войны. Сезон 2. Серия 49
Реалити - шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Гаражные войны (сериал, 2022) сезон 2 серия 49 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Участники, работая в одиночку или в парах, должны восстановить сломанный автомобиль быстрее, чем за пять дней. Их сопровождает один из двух экспертов-механиков, который контролирует правильность выполнения работ, даёт советы и при необходимости оказывает помощь.

Страна
Франция
Жанр
Реалити - шоу
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.4 КиноПоиск