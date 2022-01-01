Гаражные войны. Сезон 1. Серия 13
Wink
Сериалы
Гаражные войны
1-й сезон
13-я серия
2022, Гаражные войны. Сезон 1. Серия 13
ТВ-шоу16+

Контент станет доступным 27.03.2025

Гаражные войны (сериал, 2022) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Участники, работая в одиночку или в парах, должны восстановить сломанный автомобиль быстрее, чем за пять дней. Их сопровождает один из двух экспертов-механиков, который контролирует правильность выполнения работ, даёт советы и при необходимости оказывает помощь.

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Информация

Страна
Франция
Жанры
ТВ-шоу

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