Футурама. Сезон 8. Серия 1
Wink
Сериалы
Футурама
8-й сезон
1-я серия

Футурама (сериал, 2011) сезон 8 серия 1 смотреть онлайн

9.32011, Futurama
Комедия, Фантастика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

По нелепой случайности Фрай попадает в будущее — в 3000 год, где его ждут верные друзья в лице безумного робота Бендера и одноглазой Лилы.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Футурама»