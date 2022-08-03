Футурама
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Футурама

Футурама (сериал, 1999) смотреть онлайн

9.31999, Futurama 10 сезонов
Комедия, Приключения18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

По нелепой случайности Фрай попадает в будущее — в 3000 год, где его ждут верные друзья в лице безумного робота Бендера и одноглазой Лилы.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Футурама»