Футурама. Сезон 7. Серия 9
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Футурама
7-й сезон
9-я серия

Футурама (сериал, 2010) сезон 7 серия 9 смотреть онлайн

9.32010, Futurama
Комедия, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

По нелепой случайности Фрай попадает в будущее — в 3000 год, где его ждут верные друзья в лице безумного робота Бендера и одноглазой Лилы.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Футурама»