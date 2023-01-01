Футурама. Сезон 2. Серия 8
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Футурама
2-й сезон
8-я серия

Футурама (сериал, 1999) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

9.31999, Futurama
Комедия, Фантастика18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

По нелепой случайности Фрай попадает в будущее — в 3000 год, где его ждут верные друзья в лице безумного робота Бендера и одноглазой Лилы.

Сериал Футурама 2 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Футурама»