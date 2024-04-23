Французская рулетка. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Французская рулетка
1-й сезон
3-я серия
8.22023, French Roulette - A Mother’s Ordeal
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Французская рулетка (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Бизнес-леди пытается спасти игорный бизнес от мафиози в 1970-х годах и не сдается, даже когда враги отбирают у нее дочь. Криминальный минисериал, основанный на реальной истории, в котором богатые не только плачут, но и сражаются за правду.

1970-е. Бывшая модель Рене Ле Ру руководит роскошным казино на Лазурном Береге Франции. Несмотря на то, что дела у «Средиземноморского дворца» идут не очень хорошо, она продолжает заниматься делом своей жизни, и ей удается удерживать его на плаву. О том, что у популярного заведения неважно с финансами, узнает местный бандит. Он хочет прибрать казино к рукам, так что подкупает известного адвоката, в которого влюблена дочь Ле Ру по имени Аньес. Когда Аньес пропадает без вести, мать быстро догадывается, кто виноват. Она начинает долгую и упорную борьбу с мафией, которая растянется на 40 лет.

С какими трудностями столкнется отчаянная женщина на пути к истине? Сможет ли она вернуть дочь и наказать преступников? Смотрите сериал «Французская рулетка» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг