Французская рулетка (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Бизнес-леди пытается спасти игорный бизнес от мафиози в 1970-х годах и не сдается, даже когда враги отбирают у нее дочь. Криминальный минисериал, основанный на реальной истории, в котором богатые не только плачут, но и сражаются за правду.



1970-е. Бывшая модель Рене Ле Ру руководит роскошным казино на Лазурном Береге Франции. Несмотря на то, что дела у «Средиземноморского дворца» идут не очень хорошо, она продолжает заниматься делом своей жизни, и ей удается удерживать его на плаву. О том, что у популярного заведения неважно с финансами, узнает местный бандит. Он хочет прибрать казино к рукам, так что подкупает известного адвоката, в которого влюблена дочь Ле Ру по имени Аньес. Когда Аньес пропадает без вести, мать быстро догадывается, кто виноват. Она начинает долгую и упорную борьбу с мафией, которая растянется на 40 лет.



С какими трудностями столкнется отчаянная женщина на пути к истине? Сможет ли она вернуть дочь и наказать преступников?


