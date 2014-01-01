WinkСериалыФорс-мажоры4-й сезон16-я серия
9.22014, Suits
Драмы, Комедии18+
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Форс-мажоры (сериал, 2014) сезон 4 серия 16 смотреть онлайн
Сюжет
Благодаря феноменальной памяти и великолепному знанию закона молодой мошенник Майк Росс становится помощником успешного адвоката Харви Спектера, который идет на риск, нанимая необразованного самор�одка в свою юрфирму. Напарников ждут великие дела и внутрикорпоративные интриги.
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Информация
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb
- АКРежиссёр
Антон
Кроппер
- КМРежиссёр
Крис
Мисиано
- Режиссёр
Кевин
Брэй
- ГМАктёр
Гэбриел
Махт
- РХАктёр
Рик
Хоффман
- СРАктриса
Сара
Рафферти
- ПДАктёр
Патрик
Джей Адамс
- ММАктриса
Меган
Маркл
- Актриса
Джина
Торрес
- АШАктриса
Аманда
Шулл
- Актёр
Уэнделл
Пирс
- ДХАктёр
Дьюли
Хилл
- АРАктриса
Алома
Райт
- ДБПродюсер
Дэйв
Бэртис
- ТДХудожница
Тамара
Деверелл
- ДСОператор
Дэн
Столофф
- ДБОператор
Джон
Б. Аронсон
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб