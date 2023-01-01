Форс-мажоры
Wink
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Форс-мажоры
9.22011, Suits 6 сезонов
Драмы, Комедии18+

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Форс-мажоры (сериал, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Благодаря феноменальной памяти и великолепному знанию закона молодой мошенник Майк Росс становится помощником успешного адвоката Харви Спектера, который идет на риск, нанимая необразованного самородка в свою юрфирму. Напарников ждут великие дела и внутрикорпоративные интриги.

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Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Форс-мажоры»

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