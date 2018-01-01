Wink
Форс-мажоры
4-й сезон

Форс-мажоры (сериал, 2014) сезон 4 смотреть онлайн

9.32014, Suits 16 серий
Драма, Комедия18+

О сериале

Благодаря феноменальной памяти и великолепному знанию закона молодой мошенник Майк Росс становится помощником успешного адвоката Харви Спектера, который идет на риск, нанимая необразованного самородка в свою юрфирму. Напарников ждут великие дела и внутрикорпоративные интриги.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Форс-мажоры»