Форс-мажоры (сериал, 2014) сезон 4 смотреть онлайн

Благодаря феноменальной памяти и великолепному знанию закона молодой мошенник Майк Росс становится помощником успешного адвоката Харви Спектера, который идет на риск, нанимая необразованного самородка в свою юрфирму. Напарников ждут великие дела и внутрикорпоративные интриги.

