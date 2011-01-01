Форс-мажоры. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Форс-мажоры
1-й сезон
6-я серия
9.22011, Suits
Драмы, Зарубежные18+

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Форс-мажоры (сериал, 2011) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Благодаря феноменальной памяти и великолепному знанию закона молодой мошенник Майк Росс становится помощником успешного адвоката Харви Спектера, который идет на риск, нанимая необразованного самородка в свою юрфирму. Напарников ждут великие дела и внутрикорпоративные интриги.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Зарубежные

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Форс-мажоры»

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