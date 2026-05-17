Филип Хргович vs Дэйв Аллен (сериал, 2026) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Весна 2026 года – время тяжеловесов! В длинный поток поединков вселенной 90+ килограмм ныряют Филип Хргович и Дэйв Аллен. Хорватский боец занимает пятое место в списке лучших представителей дивизиона, а британец в последние годы чередует победы с поражениями и не претендует ни на какие серьезные титулы. Возможно, в случае убедительного триумфа Дэйв сможет впервые в карьере по-настоящему замахнуться на нечто особенное. Правда, для этого придется повторить подвиг Даниэля Дюбуа – единственного человека, который укладывал Хрговича на настил.

