Figures of Speech. Серия 4
Wink
Детям
Продвинутый уровень
2-й сезон
4-я серия

Продвинутый уровень (сериал, 2017) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

8.62017, Figures of Speech
C-level0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон8-й сезон8-й сезон

Сюжет

Узнайте самые распространенные английские идиомы и как правильно их использовать в речи.

Сериал Figures of Speech 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
C-level

Рейтинг