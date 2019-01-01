WinkСериалыФестиваль креативных индустрийСовременное искусствоИскусство как мистер Доктор, или зачем художнику учиться
Фестиваль креативных индустрий (сериал, 2019) сезон 8 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
6.22019, Искусство как мистер Доктор, или зачем художнику учиться
Культура18+
Сезоны и серии
Сюжет
«Мы в силах менять мир вокруг и создавать новое, только когда выходим за рамки принятых ролей и видим в противоречиях не запреты, а новые возможности», ― убеждены участники фестиваля креативных индустрий G8, чьи выступления теперь доступны для просмотра в записи.
Сериал Искусство как мистер Доктор, или зачем художнику учиться 8 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.