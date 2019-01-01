Физиология творческого мышления
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Фестиваль креативных индустрий
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Физиология творческого мышления

Фестиваль креативных индустрий (сериал, 2019) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

6.22019, Физиология творческого мышления
Культура18+

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«Мы в силах менять мир вокруг и создавать новое, только когда выходим за рамки принятых ролей и видим в противоречиях не запреты, а новые возможности», ― убеждены участники фестиваля креативных индустрий G8, чьи выступления теперь доступны для просмотра в записи.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Культура

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