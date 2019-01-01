Фестиваль креативных индустрий (сериал, 2019) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

«Мы в силах менять мир вокруг и создавать новое, только когда выходим за рамки принятых ролей и видим в противоречиях не запреты, а новые возможности», ― убеждены участники фестиваля креативных индустрий G8, чьи выступления теперь доступны для просмотра в записи.



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