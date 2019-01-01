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Фестиваль креативных индустрий (сериал, 2019) сезон 14 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
6.22019, Мастер-класс по созданию игр. Вместе со специалистами разработки участники мастер-класса провер�ят свои навыки и попробуют создать игровой продукт за 60 минут
Культура18+
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«Мы в силах менять мир вокруг и создавать новое, только когда выходим за рамки принятых ролей и видим в противоречиях не запреты, а новые возможности», ― убеждены участники фестиваля креативных индустрий G8, чьи выступления теперь доступны для просмотра в записи.
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