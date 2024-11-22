Катя работает в магазине фарфора, она одинока и влюблена во владельца — предпринимателя Олега. Это совсем не нравится его невесте Милене и школьному другу Кати Виктору, у которого на Катю свои планы. Однажды в магазине происходит крупная кража, в которой обвиняют Катю, ей предстоит выплачивать недостачу. Виктор предлагает свою помощь — он влюблён и уверен, что имеет на Катю свои права. Находясь в безвыходной ситуации, Катя соглашается принять помощь Виктора, не представляя, чем это может обернуться…

