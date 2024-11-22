Фарфоровое счастье. Сезон 1. Серия 3
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Фарфоровое счастье
1-й сезон
3-я серия

Фарфоровое счастье (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.02023, Фарфоровое счастье. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Катя работает в магазине фарфора, она одинока и влюблена во владельца — предпринимателя Олега. Это совсем не нравится его невесте Милене и школьному другу Кати Виктору, у которого на Катю свои планы. Однажды в магазине происходит крупная кража, в которой обвиняют Катю, ей предстоит выплачивать недостачу. Виктор предлагает свою помощь — он влюблён и уверен, что имеет на Катю свои права. Находясь в безвыходной ситуации, Катя соглашается принять помощь Виктора, не представляя, чем это может обернуться…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

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