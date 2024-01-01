Фальшивая связь, настоящая любовь (сериал, 2024) сезон 1 серия 34 смотреть онлайн

Оливия случайно целует Клауса в лифте, скрываясь от коллектора. Заметив её сходство с давно пропавшей сестрой, Клаус предлагает контракт: притворяться ею, чтобы исполнить последнюю волю деда. Чем дольше они живут вместе, тем сильнее их чувства выходят за рамки «братско-сестринской» любви…

Фальшивая связь, настоящая любовь – история о ложных обязательствах и настоящей страсти, где притворство оборачивается неожиданной искренностью. Захватывающий вертикальный сериал с интригой, романтикой и неожиданными поворотами!



Сериал Фальшивая связь, настоящая любовь 1 сезон 34 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.