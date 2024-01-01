Фальшивая связь, настоящая любовь. Сезон 1. Серия 29
Wink
Сериалы
Фальшивая связь, настоящая любовь
1-й сезон
29-я серия

Фальшивая связь, настоящая любовь (сериал, 2024) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн

2024, Fake Bonds, True Love
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Оливия случайно целует Клауса в лифте, скрываясь от коллектора. Заметив её сходство с давно пропавшей сестрой, Клаус предлагает контракт: притворяться ею, чтобы исполнить последнюю волю деда. Чем дольше они живут вместе, тем сильнее их чувства выходят за рамки «братско-сестринской» любви…
Фальшивая связь, настоящая любовь – история о ложных обязательствах и настоящей страсти, где притворство оборачивается неожиданной искренностью. Захватывающий вертикальный сериал с интригой, романтикой и неожиданными поворотами!

Сериал Фальшивая связь, настоящая любовь 1 сезон 29 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Китай
Жанр
Мелодрама
Время
0 мин / 00:00

Рейтинг