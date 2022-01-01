Сдобный пирог «Сладкий аромат»
Wink
Сериалы
Это просто
1-й сезон
Сдобный пирог «Сладкий аромат»
9.52022, Сдобный пирог «Сладкий аромат»
Документальный, ТВ-шоу16+

Этот сериал пока недоступен

Это просто (сериал, 2022) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн

О сериале

Евгения Полевская рассказывает о приготовлении различных блюд, используя легкодоступные ингредиенты и уделяя особое внимание полезным для здоровья блюдам.

Сериал Сдобный пирог «Сладкий аромат» 1 сезон 46 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг