Что мешает нам добиваться поставленных целей?
Wink
Сериалы
Это не Фрейд
1-й сезон
Что мешает нам добиваться поставленных целей?

Это не Фрейд (сериал, 2023) сезон 1 серия 62 смотреть онлайн бесплатно

9.02023, Что мешает нам добиваться поставленных целей?
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Программа о психологических проблемах мужчин и женщин. Ищем пути
решения и помогаем преодолеть жизненные трудности.
Формат: Ведущий общается с психологом в студии на конкретную тему.
Задает 5 самых наболевших вопросов от зрителей.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
35 мин / 00:35

Рейтинг