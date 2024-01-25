О психосоматике
Это не Фрейд
1-й сезон
Это не Фрейд (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

ТВ-шоу16+

О сериале

Программа о психологических проблемах мужчин и женщин. Ищем пути
решения и помогаем преодолеть жизненные трудности.
Формат: Ведущий общается с психологом в студии на конкретную тему.
Задает 5 самых наболевших вопросов от зрителей.

