Пережив сердечный приступ, хозяйка небольшого магазина решает разорвать отношения со своей неблагодарной семьей. Сериал «Если я виновата» — мелодрама о том, как полезно начинать жизнь с чистого листа.



В день своего 50-летия владелица магазина строительных материалов Татьяна пытается побыстрее вернуться домой к семье после рабочего дня. Однако там ее ждет неприятный сюрприз: ни муж Сергей, ни трое ее детей не пришли составить ей компанию. Сергей проводит время с любовницей на рыбалке, а сыновья и дочь слишком погружены в собственные проблемы, чтобы составить матери компанию. От обиды у Татьяны случается сердечный приступ, и она попадает в больницу. Там она встречает Олега, убитого горем отца, который винит себя за недавнюю смерть сына. Пережитые события заставляют Татьяну задуматься о том, чтобы оставить мужа и перестать поддерживать неблагодарных детей. Однако семья не собирается отступать просто так.



Что предпримет Татьяна теперь, расскажет многосерийная мелодрама «Если я виновата», смотреть которую можно на Wink.

