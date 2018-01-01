Эш против Зловещих мертвецов (в переводе Гоблина) (сериал, 2018) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

Эш против Зловещих мертвецов. Сезон 3. Серия 10
Эш против Зловещих мертвецов (в переводе Гоблина)
3-й сезон
10-я серия

9.02018, Ash vs Evil Dead
Ужасы, Фэнтези18+

О сериале

Последние тридцать лет Эш старательно избегал всего, что связано с воспоминаниями о зловещих мертвецах, но когда очередное нашествие грозит уничтожить все все население планеты, Эш становится единственным шансом человечества на спасение...

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Фэнтези
Качество
SD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

