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Эш против Зловещих мертвецов (в переводе Гоблина)
1-й сезон
8-я серия

Эш против Зловещих мертвецов (в переводе Гоблина) (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

9.02015, Ash vs Evil Dead
Ужасы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Последние тридцать лет Эш старательно избегал всего, что связано с воспоминаниями о зловещих мертвецах, но когда очередное нашествие грозит уничтожить все все население планеты, Эш становится единственным шансом человечества на спасение.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Ужасы, Фэнтези

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Эш против Зловещих мертвецов (в переводе Гоблина)»