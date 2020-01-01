WinkСериалыЭпопея империи Цинь1-й сезон57-я серия
Эпопея империи Цинь (сериал, 2020) сезон 1 серия 57 смотреть онлайн
8.82020, Da qin fu
Драма, Исторический18+
Действие дорамы «Эпопея империи Цинь» происходит на поздних этапах эпохи Воюющих царств. Многие влиятельные политики того времени действуют вместе, чтобы объединить шесть царств под одной властью. Империя Цинь становится первой династией Императорского Китая.
