English 911. Серия 1
Wink
Детям
Продвинутый уровень
1-й сезон
1-я серия

Продвинутый уровень (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.52017, English 911
Образовательные0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон8-й сезон8-й сезон

Сюжет

«English 911» – служба спасения от ошибок в английском: ответы на вопросы телезрителей, примеры различных речевых конструкций.

Сериал English 911 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Образовательные

Рейтинг