Элементарно. Сезон 3. Серия 12
Wink
Сериалы
Элементарно
3-й сезон
12-я серия
9.42014, Elementary 3
Драма, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

Элементарно (сериал, 2014) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн

О сериале

Шерлок Холмс и Джоан Ватсон продолжают весьма плодотворное сотрудничество. Доктору удается контролировать гениального детектива. Однако, в скором времени все будет держаться на грани, Шерлок окажется в шаге от пропасти из которой едва сумел выбраться раньше, а Джоан будет преследовать прошлое.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Элементарно»