Элементарно. Сезон 2. Серия 20
Wink
Сериалы
Элементарно
2-й сезон
20-я серия
9.42013, Elementary 2
Драмы, Детективы18+

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Элементарно (сериал, 2013) сезон 2 серия 20 смотреть онлайн

Сюжет

Шерлок Холмс и Джоан Ватсон продолжают весьма плодотворное сотрудничество. Доктору удается контролировать гениального детектива. Однако, в скором времени все будет держаться на грани, Шерлок окажется в шаге от пропасти из которой едва сумел выбраться раньше, а Джоан будет преследовать прошлое.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Элементарно»

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