Элементарно (сериал, 2012) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

События разворачиваются в современном Нью-Йорке. Знаменитый сыщик Шерлок Холмс лечится от пристрастия к наркотикам. После курса реабилитации его отец решает приставить к сыну доктора Джоанн Ватсон, которая за приличное вознаграждение согласилась побыть нянькой при довольно капризном пациенте.

